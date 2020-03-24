متابعة تجهيز مركز «الحجر الصحي» في معسكر الطلائع بطرطوس

تفقد وزير النقل علي حمود والرفيق الدكتور محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس والعميد موسى الجاسم قائد شرطة المحافظة في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا واقع أعمال تحضير معسكر طلائع البعث جنوب مدينة طرطوس ليكون محجراً صحياً لمرضى الكورونا في حال وجودهم.

من جهة ثانية أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس 19 محلاً تجارياً لمخالفتهم التعليمات الإحترازية والوقائية وتنظيم 20 ضبطاً مخالفاً منها زيادة أسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وأكدت أن سعر صحن البيض 1750 ليرة وكيلو الفروج 1350 ليرة..!!؟

وطلبت من المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو زيادة بالأسعار لملاحقة المخالفين وفق القوانين والأنظمة.

كما ضبطت مديرية التجارة وحماية المستهلك مستودعاً للبيض يضم 3750 صحن بيض وبيع بأسعار زائدة حيث نظم الضبط اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي