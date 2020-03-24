24, 03, 2020 - 5:22 مساءً

ضبط ١٣٠ كغ منكهات منتهية الصلاحية

مراسلون ومحافظات-ريف دمشق   213

عناصر الرقابة بريف دمشق تضبط 130 كغ منكهات منتهية الصلاحية تدخل في صناعة الشيبس.
معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق بسام شاكر صرح البعث ميديا أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبطت معملاً لصناعة المقبلات الغذائية في عدرا الصناعية بداخله، منكهات سائلة فريز وحليب وبرتقال منتهية الصلاحية معبأة ضمن بيدونات بلاستيكية يقوم صاحبها باستخدامها في صناعة الشيبس.
وتم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص وحجزت المواد المخالفة واحالتها للإتلاف أصولاً ويتم استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.
البعث ميديا || ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

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