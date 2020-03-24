تعقيم وسائل النقل في كراج انطلاق طرطوس

بدأت نقابة النقل البري والسكك تنفيذ أعمال التعقيم اللازمة ضمن كراج طرطوس ولجميع السرافيس العاملة على الخطوط وشركات النقل ” البولمان” وذلك قبل تعطيل النقل مع المحافظات وداخل المحافظة الاحترازي.

وائل حسين رئيس نقابة النقل البري والسكك بطرطوس قال في تصريح للـ “البعث ميديا” : تأتي أعمال حملة التعقيم لوسائل النقل ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على حياة المواطنين والسائقين والعمال تنفيذاً لتعليمات محافظة طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال طرطوس بالتنسيق مع قيادة الشرطة وفرع المرور وقسم شرطة مركز الانطلاق بالكراج الجديد حيث تم تقديم المواد الخاصة بالتعقيم من كلور وكفوف ومضخات الرش اللازمة.

كما تم ألزام جميع السائقين بتعقيم سياراتهم بشكل يومي ولا سيما الأرضية والإطارات وعلى باب الكراج الجديد حفرة تم ملؤها بالماء والكلور لتعقيم إطارات السيارات القادمة من خارج المحافظة، إضافة إلى السيارات العاملة داخل طرطوس وفي مناطقها ومدنها.

وأبدى المواطنون والسائقون والعمال ارتياحاً كبيراً من الإجراءات الوقائية المتبعة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.

البعث ميديا- طرطوس: دارين حسن