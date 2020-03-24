لجنتان «مركزية وفرعية» بطرطوس لمتابعة كل مستجد

استكمالاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض وفيروس كورونا المستجد في محافظة طرطوس شكل صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس خلية طوارئ في محافظة طرطوس يرأسها المحافظ تضم في عضويتها رئيس المكتب الاقتصادي بقيادة فرع الحزب وقائد الشرطة ورئيس مجلس مدينة طرطوس وأمين عام المحافظة ومدراء الصحة والتجارة الداخلية ورئيس فرع الهلال الأحمر ورئيس الجاهزية في المحافظة لمتابعة واقع السلامة والصحة العامة وتأمين المواد والمستلزمات والخدمات الأساسية والتأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة وإعلام رئاسة مجلس الوزراء بالمستجدات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما تم تشكيل خلية طوارئ على مستوى كل منطقة تنموية تضم عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة التنموية للمنطقة المعني ورئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الحزب المعنية ورئيس مجلس المدينة ورئيس شعبة التجارة الداخلية ومدير المنطقة الصحية مهمتها المتابعة اللحظية لواقع السلامة والصحة العامة وتأمين الموارد والمستلزمات والخدمات الأساسية للمواطنين في المنطقة والتأكد من فعالية وكفاءة الإجراءات المتخذه وإعلام اللجنة المركزية في المحافظة عن أي مستجدات لاتخاذ مايلزم لمتابعتها.

البعث ميديا-طرطوس: وائل علي