مليشيا (قسد) تمنع اهالي الرقة المغادرين من دمشق من دخول قراهم ومكاتب السفر تبتزهم بأجور مضاعفة

منعت مليشيا (قسد) ومنذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم دخول اهالي محافظة الرقة القادمين من دمشق ويقدر عدد المغادرين بحوالي 500 شخص بينهم كبار في السن وأطفال ونساء لا يزالون على الحاجز الاول قرب مدينة الطبقة حتى لحظة إعداد الخبر.

ولم تشفع لهم جثة الطفلة التي توفيت على الطريق والتي يبدو انها كانت مريضة تعالج في دمشق.

وكان الرابح الاكثر من هذه الصفقة مكاتب النقليات في كراج البولمان بدمشق( حرستا) التي أجبرت كل مسافر على دفع اجور نقل 10 آلاف ليرة عن كل مسافر علما ان الأجرة المحددة حوالي 5 آلاف ليرة، ما يجعل اهالي محافظة الرقة بشكل عام بما فيهم المقيمين في الريف المحرر تحت رحمة أصحاب المكاتب حيث يتقاضون من اصحاب البولمانات مبلغ بين ٣-٤ آلاف ليرة على الراكب الواحد وفقا لما أكده مدير التجارة الداخلية بالرقة وعدد من سائقي ومالكي البولمانات العاملة على خط دمشق -الرقة.

الرقة || البعث ميديا- حمودالعجاج