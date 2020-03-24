ضبوط ومخالفات في ريف دمشق نتيجة الغش وارتفاع الأسعار

جالت البعث ميديا مع الضابطة العدلية التابعة لمديرية تموين ريف دمشق في العديد من المناطق ومنها ضاحية قدسيا، ولوحظ الارتفاع الكبير في الأسعار والمواد الغذائية وأهمها المواد الغذائية والمياه، حيث تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية من البيع بسعر زائد وخاصة عبوات المياه والخضار والفواكه، وعدم إعلان اسعار، وتم اتلاف العديد من المواد المنتهية الصلاحية وخاصة الغذائية منها، كما ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك البشري .

ونفذت الضابطة التموينية 20 إغلاقآ إداريآ بحق المخالفين وختمت المحال المخالفة بالشمع الأحمر ..

وبين مدير تموين ريف دمشق لؤي السالم، أن عناصر الضابطة التموينية تعمل على مدار الساعة في الأسواق وتتلقى الشكاوى على الرقم الثلاثي 120 وتتم المعالجة بشكل فوري .. مؤكدآ أن الإغلاقات الإدارية ستمتد من أسبوع إلى الشهر حسب نوع المخالفة، وسيتم إحالة الضبوط للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

البعث ميديا || ريف دمشق – فراس باشا