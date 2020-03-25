إدلب.. مجموعة إرهابية تفجر جسر قرية الكفير في ناحية جسر الشغور

لمنع إعادة حركة السير على الطريق الدولية حلب-اللاذقية، فجرت مجموعة إرهابية جسر قرية الكفير في ناحية جسر الشغور بإدلب الواقع على الطريق الدولية “إم فور”، لإعاقة حركة الدوريات المقرر تسييرها على الطريق ضمن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في الخامس من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية أن إرهابيين عمدوا إلى نسف جسر قرية الكفير في ناحية جسر الشغور بعد تفخيخه بالمتفجرات وذلك لقطع الطريق الدولية “إم فور” ومنع إعادته للخدمة.