السورية للتجارة بحمص تتخذ إجراءات لتخفيف الازدحام

تعمل بطاقتها القصوى لتوفير جميع المواد اللازمة للمواطنين وخاصة الغذائية منها، ومستمرة بالعمل لساعات متأخرة من الليل، صالات السورية للتجارة في حمص تبيع خلال الشهر الماضي قرابة 840 مليون ليرة.

وانتهج الفرع آلية جديدة بهدف تخفيف الازدحام الكبير من المواطنين على الصالات لاستلام المواد المخصصة عبر جمع البطاقات من المواطنين والاتصال بهم عند الوصول الى دورهم ليأتوا ويستلموا مخصصاتهم، متخذا جميع إجراءات التصدي لفيروس كورونا، حيث قام برش الصالات بالمعقمات وتنظيفها جيداً على مدى ثلاثة أيام.