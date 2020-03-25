25, 03, 2020 - 7:18 مساءً

لانييه يؤكد خطر الطابع العدواني للنظام التركي على المنطقة وأوروبا

سورية   131

شدد السفير التشيكي السابق لدى تركيا توماش لانييه أن الطابع العدواني للنظام  التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يجعل منه مصدر خطر ليس فقط على الشرق الأوسط وإنما على أوروبا أيضاً.

وأشار لانييه في مقال نشره على موقع اكتوالني الالكتروني إلى أن مخططات أردوغان الاستعمارية في إدلب فشلت الامر الذي جعله في وضع محرج.

وأكد لانييه على أن الغاية من السياسات العدوانية لأردوغان هي التغطية على وضعه الداخلي الذي يزداد ضعفا وتدهورا مشيرا إلى أن العسكريين الأتراك يقتلون خارج بلادهم فقط من اجل مصالح أردوغان وايديولوجيته الاخوانية.

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