مركزين للحجر الصحي في درعا

جهزت مديرية صحة درعا مركزين للحجر الصحي في بلدة خربة غزالة وحي الضاحية السكني، يتسعان لـ37 سريراً، ويحتوي كل منهما ما يلزم في حال دعت الحاجة.

وأشار مدير صحة درعا، الدكتور أشرف برمو، أن المراكز مجهزة بمستلزمات العناية المشددة، وطواقم طبية مدربة على استقبال كافة الحالات.

وبين أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءت الوقائية التي أقرتها الحكومة، وضمن خطة وزارة الصحة للوقاية من فايروس “كورونا”، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى تاريخه في محافظة درعا، وتم إرسال عدة مسوحات لمخابر الوزارة كانت نتيجتها سلبية.

كما لفت أن التجهيزات الموجودة في المركزين كاملة، والكوادر تعي آلية العمل فيها، مشيرا إلى الإجراءات للحالات المشتبه فيها، حيث يتم قبول المريض وإجراء الصور الشعاعية والتحاليل والاجراءات الطبية المختلفة للتأكد من عدم إصابة المريض بفايروس كورونا.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي