مناقشة الواقع التربوي في دير الزور

بحضور الرفيقة نسرين الضويحي عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور رئيس مكتب التربية والطلائع ومدير التربية نشأت العلي انعقد اجتماع موسع في مديرية التربية بدير الزور تم مناقشة كافة القضايا التربوية والإدارية .

وأكدت الرفيقة نسرين ضويحي على ضرورة الانتهاء من عمليات تعقييم المدارس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا إضافة إلى تأمين كافة المستلزمات للاستعداد لامتحانات النهائية وتذليل الصعوبات أن وجدت لضمان حسن سير العملية التربوية خلال الفترة القادمة .

وحضر الاجتماع مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الأساسي والطلائع شلاش العيفان ومدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي العنقاء العاني ومدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني احمد الصالح وعدد من رؤساء الدوائر في مديرية التربية.

البعث ميديا || دير الزور- مساعد العلي