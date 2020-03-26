اليازجي: ضرورة العمل لرفع الحظر الإقتصادي عن سورية

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال لقائه اليوم عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في سورية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والانسانية العاملة في سورية ضرورة رفع درجة تنسيق المنظمات الدولية الناشطة في المجال الصحي مع الوزارة لتحقيق استجابة أفضل والتصدي لفيروس كورونا المستجد داعيا المنظمات للتعاطي بموضوعية أكبر في هذا المجال.

وشدد الوزير يازجي على ضرورة أن تعمل المنظمات الإنسانية بجدية أكبر من أجل رفع الحصار الاقتصادي عن سورية ليتمكن قطاعها الصحي من أداء مهامه في مختلف الحالات لاسيما الطارئة لجهة تأمين الأدوية والمعدات الطبية.

وجدد الوزير يازجي تأكيده جهوزية المشافي للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والإصابات ضمن إمكانياتها عبر تجهيز مراكز حجر صحي وعزل طبي ورفدها بالتجهيزات والكوادر.

بدوره نوه المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في سورية بالإجراءات الاحترازية الحكومية لضبط انتشار المرض مبينا ان الدعم الذي تقدمه منظمات الأمم المتحدة لا يزال محدودا مقارنة بحجم الوباء وخطره عالميا وأن هنالك مساعي لزيادة هذا الدعم.