باروبيك: أردوغان يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب

قال رئيس الحكومة التشيكية السابق ييرجي باروبيك أن نظام رجب طيب أردوغان انتهج سياسة عدوانية ضد سورية عبر دعم التنظيمات الإرهابية منذ بداية الأزمة فيها.

وفي مقال نشره اليوم في موقع قضيتكم الالكتروني التشيكي أكد باروبيكك أن “أردوغان انتهج سياسة عدوانية ضد سورية ودعم منذ بداية الأزمة التنظيمات الإرهابية فيها ويواصل حاليا حماية ورعاية هذه التنظيمات بمختلف مسمياتها في إدلب”، مشيرا أنه لولا هذا الدعم الذي يقدمه نظام أردوغان للإرهابيين لانتهت الأزمة في سورية منذ فترة طويلة وبجهود الجيش العربي السوري.

وأضاف باروبيك أن نظام أردوغان ينتهج أيضاً سياسة عدوانية ضد قبرص واليونان ومصالح الاتحاد الأوروبي ويشكل خطراً على أوروبا “مماثلاً لخطر انتشار فيروس كورونا”، منتقدا سياسة التجاهل التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه عدوانية سياسات أردوغان الذي يستغل أزمة انتشار الفيروس في أوروبا في تصعيد ابتزازه للأوروبيين وعدوانيته ضد قبرص واليونان بشكل خاص.