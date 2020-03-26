تسيير باصات لنقل العسكريين إلى عدة محافظات

بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط النقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة، سيرت شركات النقل الداخلي في محافظات اللاذقية والسويداء ودرعا وحلب وحمص، منذ يوم أمس، باصات لنقل العسكريين المسافرين باتجاه المحافظات الأخرى.

ففي اللاذقية سيرت شركة النقل الداخلي 14 باصاً لنقل العسكريين إلى دمشق وحلب وحمص وطرطوس.

حيث أوضح مدير الشركة، المهندس طلال حورية، أنه تم تسيير 6 باصات إلى دمشق و4 إلى حمص و3 باصات إلى حلب، عبر محوري سراقب وخناصر، وباص واحد إلى طرطوس، لافتاً إلى أن الباصات ستعمل على نقل العسكريين من هذه المحافظات إلى اللاذقية أيضاً في طريق العودة.

وأشار إلى أن العسكريين القاطنين في مدن جبلة والقرداحة والقرى على محور أتستراد اللاذقية-دمشق يمكنهم استقلال الباص على الطريق دون الحاجة إلى مراجعة مقر الشركة باللاذقية.

بالمقابل، تم تسيير 6 سرافيس إضافة لباص سعة 30 راكباً من مركز الانطلاق الشمالي في مدينة السويداء لنقل العسكريين إلى مدينة دمشق للالتحاق بقطعاتهم، على أن تعمل المركبات على نقل العسكريين من دمشق إلى السويداء في طريق العودة أيضاً، وفقاً لمدير مراكز الانطلاق بالسويداء لؤي رضوان.

بدوره، أشار المهندس حسين سليمان، مدير شركة النقل الداخلي في حلب، إلى أن لجنة نقل الركاب الفرعية قررت تأمين النقل للعسكريين من خلال رحلة يومية أو أكثر إلى المحافظات الأخرى، وتحديد مسارها عبر باصات الشركات الخاصة بكراجات الراموسة وتوزيع الرحلات بشكل عادل بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة.

وبالنسبة لمحافظة درعا، بين محمد فوزي المسالمة، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، أنه تم الاتفاق مع شركة أسفار للسياحة والسفر لتأمين 6 بولمانات لنقل العسكريين من درعا إلى باقي المحافظات، لافتا إلى أنه تم تسيير 5 رحلات من المحافظة إلى باقي المحافظات، وأشار إلى أن توقيت الرحلات يأتي حسب الاتفاق مع القطعات العسكرية بالمحافظة.

وخلال اجتماع بمحافظة حمص، اتخذ القرار بتأمين نقل العسكريين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، عن طريق تسيير رحلات يومية تبدأ الساعة 9 صباحاً، إلى جانب تسيير رحلات لنقلهم من قراهم وبلداتهم إلى محطة الانطلاق الجنوبي الساعة 7 صباحاً، والعودة من المحطة إلى قراهم وبلداتهم الساعة 1.30 بعد الظهر.

وفي القنيطرة، ذكر عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل، فرج صقر، أنه تم تخصيص ميكروسرفيس لنقل العسكريين من كراج الانطلاق في بلدة خان أرنبة إلى كراجات السومرية بدمشق عبر رحلتين يومياً.

وكانت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق سيرت، صباح أمس، باصات لنقل العسكريين المسافرين من دمشق باتجاه محافظات حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية.