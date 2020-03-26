توقيف أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية

بعد ورود معلومات إلى قسم شرطة حمص الجديدة الوعر، حول قيام أربعة أشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية، وإدعاء مواطن بسلبه 900 ألف ليرة سورية من قبل المدعو (أنور . غ) الذي أشهر مسدسه حربي عليه وهروبه بالمبلغ المسلوب، ومن خلال المتابعة والبحث والتحري، تمكن القسم من إلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بسلبه المبلغ المذكور من الشاكي، من خلال الاحتيال عليه وقيامه بأخذ المبلغ منه بحجة تصريفه إلى الدولار الأمريكي وهروبه.

كذلك اعترف بسرقته مبلغ آخر، وقدره مليوني ليرة سورية، من سائق تكسي عامة بالطريقة نفسها، بالاشتراك مع شقيقه المدعو (موسى .غ )، الذي تم إلقاء القبض عليه.

وبتحري منزله، بحضور مختار الحي ورئيس الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي في حمص، عثر فيه على مبلغ 27 مليون ليرة سورية، ومبلغ 73 ألف ليرة لبنانية، ومبلغ خمسين دولار أمريكي، وآلة كهربائية لعد النقود ومصاغ ذهبي، حيث اعترف بتعاملة بغير الليرة السورية ومزاولته مهنة تصريف الأموال بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص، وتمت مصادرة المبالغ المالية وسلمت إلى المصرف المركزي في حمص وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد