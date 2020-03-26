مراكز العزل الطبي والحجر الصحي في المحافظات السورية

حددت وزارة الصحة مراكز الحجر الصحي في المحافظات للعناية بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو القادمة من بلدان سجلت حالات إصابة ومراكز للعزل الطبي لعلاج الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تحديد مركز الدوير الصحي وفندق مطار دمشق الدولي للحجر الصحي في محافظة دمشق، فيما تم تحديد المركزين إضافة إلى مركز فندق السفير لمحافظة ريف دمشق.

وفيما يتعلق بمراكز العزل الطبي بينت الوزارة أنه تم تحديد مشفى الزبداني الوطني مركزاً لمحافظتي دمشق وريفها.

وفي محافظة القنيطرة حددت الوزارة مركز مدينة البعث للحجر الصحي في القنيطرة ومشفى الشهيد ممدوح أباظة للعزل الطبي.

وفي درعا حددت مركزي خربة غزالة والضاحية للحجر الصحي ومشفى ازرع للعزل الطبي.

أما في السويداء فقد تم تحديد مشفى سالي والمركز التدريبي للحجر الصحي ومشفى زيد الشريطي للعزل الطبي.

وفي حمص تم تحديد مركز باب عمرو الصحي والمشفى المتنقل الجامعي مركزين للحجر الصحي ومشفى ابن الوليد للعزل الطبي.

وفي حماة حددت الوزارة مركزي الشريعة ومحسن حاج حسين للحجر الصحي والهيئتين العامتين لمشفى حماة الوطني ومشفى الأسد الطبي للعزل الطبي.

بينما تم في حلب تحديد مشفى ابن خلدون “بناء منعزل” للحجر الصحي ومشفيي حلب الجامعي وزاهي أزرق للعزل الطبي.

وفي اللاذقية تم تحديد مبنيي التدريب للمعلمين وسكان الأطباء في الحفة كمركزين للحجر الصحي والهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني مركزاً للعزل الطبي.

بينما تم في طرطوس تحديد مركزي الحميدية الصحي والشيخ حسن البر للحجر الصحي ومعسكر الطلائع للعزل الطبي.

وفي دير الزور تم تحديد الطابق الثالث في الهيئة العامة لمشفى الأسد مركزاً للحجر الصحي والطابق نفسه إضافة إلى الطابق الأرضي لمشفى الفرات مركزين للعزل الطبي.

أما في الحسكة فقد تم تحديد فندق السنابل مركزاً للحجر الصحي والهيئة العامة لمشفى القامشلي مركزاً للعزل الطبي.