حملات مكثفة على الأسواق

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص حملات الرقابة على الأسواق ضمن المدينة، وخاصة الغذائية من خضار وفواكة واللحوم البيضاء والحمراء والمنظفات والمعقمات، بالإضافة لسوق الهال، وذلك لمنع الاحتكار وزيادة الأسعار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وبين المهندس رامي اليوسف، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، لـ البعث ميديا أن دوريات المديرية منتشرة على كافة محاور المدينة وعلى مدار الساعة، لمراقبة كافة المحال التجارية المسموح بعملها من غذائية ومنظفات.

ولفت إلى أنه تم أمس تنظيم 16 مخالفة بسبب زيادة بالأسعار، منها 6 ضبوط في سوق الهال لتجار الجملة، و10 ضبوط لتجار المفرق، وجميعها تخص الأسعار، البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر، وعدم التقيد بالنشرة الصادرة عن المديرية.

كما أضاف بأنه من بداية الأسبوع الجاري وحتى تاريخه تم تنظيم 60 ضبطاً تمويناً، وتنفيذ 8 إغلاقات إدارياً.

وأكد اليوسف على ثقافة الشكاوى من قبل المواطنين في حال تم البيع بسعر زائد وغير مطابق للائحة الأسعار التي تصدر كل يوم أو يومين.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد