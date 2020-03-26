غيتس يهاجم ترامب

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أنه لو كان في الوقت الحالي رئيساً للولايات المتحدة فإن خطته للقضاء على تفشي فيروس كورونا تقوم بعزل الناس عبر ولايات أمريكا كي يمنع انتشار العدوى.

ونقلت شبكة سي.إن.بي.سي الأمريكية عن غيتس قوله في مداخلة تلفزيونية اليوم “يجب إعطاء الأولوية للإنسان والصحة على المال في الأزمة الحالية” مضيفاً “إنها مأساة تنبع من أن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء ستكون قاسية للغاية.. لم يحدث شيء من هذا القبيل لاقتصاد البلاد من قبل ولكن المال يمكن أن يعود مرة أخرى وينمو الاقتصاد ولكنك لا تستطيع أن تعيد الأموات للحياة مرة أخرى.. لذا يتحتم علينا أن نشعر بالصعوبات الاقتصادية من أجل أن نحافظ على الحياة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أكثر من مناسبة “إن العزل سيسبب أضراراً فادحة للاقتصاد الأمريكي وإنه يريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول عيد الفصح مطلع الشهر المقبل”.

ولفت غيتس إلى أن الرسالة الواضحة ستكون بأنه لا خيار آخر لدينا سوى فرض هذا العزل الذي من الممكن أن يستمر لمدة من الزمن وقال “في حالة الصين استمر العزل نحو 6 أسابيع لذا علينا أن نجهز أنفسنا لهذا الأمر ونقوم به على أكمل وجه”.

وأوضح غيتس أن العزل حال تطبيقه بصورة جيدة محلياً لمدة 20 يوماً فإن الأوضاع ستتغير نحو الأفضل مع تراجع معدلات انتشار المرض وانحسار الإصابات الجديدة.

وتم تعطيل الدراسة في عدد من الدول حول العالم إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.