مجلس محافظة الرقة يتابع تسليم الغاز المنزلي

تابع مجلس محافظة الرقة الإشراف على عمليات توزيع الغاز المنزلي في الريفين الشرقي والغربي..وذلك من خلال اعضاء مجلس المحافظة المقيمين في الريف المحرر وبإشراف مباشر من رئيس مجلس المحافظة.

وتابع مجلس المحافظة ايضا وقائع الاضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها محافظة الرقة والتي سجلت أعلى نسبة هطول منذ عقود ولاسيما في الريف الشرقي حيث بلغت كمية الامطارخلال ليلة الأربعاء وحتى صباح اليوم(الخميس)اكثر من 30مم في مدينة الرقةو45مم في ناحية الكرامة و9مم في تل ابيض و13,5مم في عين عيسى و2مم في المنصورة وأثر خفيف للامطار في الجرنية..بينما كانت الهطولات غزيرة جدافي ريف الرقة الشرقي المحرر بمدينة السبخة بعد ان وصلت الأمطار إلى 86مم و18مم في معدان.

واكد المحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس محافظة الرقة أنه في ريف الرقة المحرر يتم توزيع إسطوانات الغاز من خلال البطاقة العائلية كون بطاقة تكامل لم تفعل بعد.

لافتاً أن هناك ارتياحا لدى عموم المواطنين من جهة تأمين الغاز المنزلي نتيجة للمتابعة والإشراف المباشر من مجلس المحافظة على كل دفعةعند التوزيع .

مضيفا..انه تم الطلب ايضا من الجهات المعنية بالوقوف على الاضرار وصيانة الطرقات المتضررة كون الامطار الهاطلة خلال ليلة امس كانت كبيرة، ولاسيما انها ادت إلى انقطاع طريق عام الرقة دير الزور في قرية الشريدة بالريف الشرقي المحرر بعد انهيار المخرج الرئيسي لمياه الامطار القادمة من الباديةباتجاه نهر الفرات.

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البعث ميديا || الرقة – حمودالعجاج