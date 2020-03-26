مساعدات غذائية الى درعا

ست شاحنات تجارية كبيرة محملة بالمواد الغذائية أوصلها فرع الهلال الأحمر الى درعا لتوزيعها على الأهالي، ضمت 4150 سلة غذائية ومثلها طحين.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة بأن المساعدات استهدفت أهالي اليادودة والأشعري والفوار وخراب الشحم وعمورية ومخيم اليادودة ومساكن زيزون ونهج، مبينا أن المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأسر الأشد احتياجا.

وأدخل فرع الهلال الاحمر السوري بدرعا في السابع عشر من الشهر الجاري 9500 سلة غذائية ومثل عددها من الطحين لبلدة ابطع ومنطقة اللجاة بريف المحافظة.