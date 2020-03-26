إنستغرام يتخلص من الأخبار الزائفة حول «كورونا»

أعلنت “فيسبوك” المالكة لمنصة “إنستغرام” المخصصة للتواصل الاجتماعي أنها ستعمل على تخليص المنصة من الأخبار التي تنشر معلومات زائفة حول عدوى كورونا.

وفي تدوينة نشرتها “فيسبوك” على موقعها الرسمي قالت: “تتطلب الظروف الراهنة ابتعاد الناس عن بعضهم، لذلك بدأنا نلاحظ تزايد استخدام لتطبيقاتنا أكثر من أي وقت، وخصوصا لمعرفة الاخبار التي تتعلق بعدوى كورونا، نحن نراقب أنماط استخدام هذه التطبيقات بعناية، ونبذل قصارى جهدنا لجعلها أكثر موثوقية خلال هذه الفترة”.

ومن جتهم أشار القائمون على تطبيق “إنستغرام” إلى أنهم سيسعون إلى إزالة المحتوى والحسابات ذات الصلة بفيروس كورونا من قسم “استكشف” في التطبيق، ما لم تكن تلك الحسابات أو المعلومات صادرة أو تابعة لجهات صحية موثوقة.