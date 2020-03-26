تسيير حافلات نقل جماعي من كراج العباسيين لنقل العسكريين إلى عدة محافظات

سيرت محافظة دمشق اليوم باصات نقل داخلي وسرافيس “فانات” وميكروباصات إلى عدة محافظات تقل العسكريين المسافرين وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس بين في تصريح لوكالة سانا أنه تم تسيير 14 باص نقل داخلي و55 ميكروباصا “شبه بولمان” و50 سرفيساً “فان” من مركز انطلاق الشمال “العباسيين” إلى محافظات حمص وريفها وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية.

وأكد الدباس أن وسائل النقل مؤمنة لكن الازدحام الذي شهده المركز صباح اليوم جاء نتيجة ترتيب نقل العسكريين المسافرين إلى المحافظات مشيراً إلى أن المحافظة ستؤمن يوميا وسائل النقل المطلوبة لجميع العسكريين وتسيرها صباحا حسب الحاجة وإلى أنه تم وضع باصات ثابتة على مدار الساعة وبشكل دائم في مركز انطلاق العباسين لتأمين نقل العسكريين في أي وقت.

بدوره مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني أوضح أن الميكروباصات والسرافيس التي تم تسييرها اليوم تعمل في مركز الانطلاق وحصلت على الموافقة من المحافظة لنقل العسكريين فقط ولا يسمح لها بغير ذلك مبيناً أن جميع وسائل النقل التي تقل العسكريين يتم تعقيمها قبل الدخول إلى مركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث والعشرين من آذار الجاري خلال المراجعة اليومية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا تكليف المحافظين تأمين وسائط النقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم من خلال تسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة إضافة إلى تخصيص باصات النقل الداخلي لصالح المناطق والمدن الصناعية في المحافظات لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية فيها.

وتوقفت وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات الساعة الثامنة أمس الأول الثلاثاء.