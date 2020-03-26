ارتفاع عدد مصابين ووفيات فيروس كورونا المستجد

سجلت العديد من دول العالم ارتفاعاً في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مركز حماية الصحة في هونغ كونغ ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 43 اليوم لتصل عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 453.

بدورها أعلنت سلطات الصحة الهولندية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع بمقدار 1019 حالة أو16 بالمئة ليبلغ العدد 7431 مصابا.

وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره اليوم بشأن تفشي الفيروس “إن عدد الوفيات ارتفع 78 حالة أمس ليصل الإجمالي إلى 434 شخصا”.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 28 حالة قادمة من الخارج لترتفع بذلك عدد الحالات إلى 683.

بدورها أعلنت السويد أن عدد الإصابات المؤكدة لديها بلغ 2806 والوفيات 66 بينما سجلت الدنمارك 1851 حالة اصابة بالفيروس المذكور و34 حالة وفاة.

وفي ايطاليا ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في منطقة لومبارديا إلى أكثر من 385 في يوم واحد ليصبح 4860 كما زاد عدد الإصابات بـ 2543 إلى 34890 حالة إصابة اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية نقل رجل دين يعمل في الفاتيكان ويقيم في نفس مكان سكن البابا فرنسيس إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا بينما بين فحص خضع له الحبر الأعظم خلوه من الفيروس.

من جهتها أعلنت كازاخستان تسجيل أول وفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 109 حالات إصابة.

وسجلت ارمينيا أول حالة وفاة بوباء كورونا في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين بالمرض المذكور إلى 290 وشفاء 18 مريضا بينما أعلنت وزارة الدفاع إصابة ثلاثة من جنودها بالفيروس اليوم وأعلنت اذربيجان وفاة مصاب ثالث وارتفاع عدد المصابين بنحو29 إلى 122 مع شفاء 15 مريضا.

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة بينما بلغ عدد الذين ثبتت إصابتهم بالوباء68 ألفا و572 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الوباء بينما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء حيث ارتفع عدد الوفيات بمدينة نيويورك نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 385 بينهم مئة في يوم واحد وفقا لأندرو كوومو حاكم الولاية الذي أشار إلى أن الولاية سجلت حتى صباح اليوم 37 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس وتجاوز عدد الوفيات الألف في كامل البلاد بحلول مساء أمس.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في البحرية الأمريكية.

وفي كندا وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 3409 وعدد الوفيات 35 بينما ارتفع عدد الإصابات في سويسرا إلى 10714 حالة والوفيات إلى 161.

وأكدت كينيا أول حالة وفاة بالفيروس بينما وصل عدد الإصابات إلى 31.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في العراق إلى 20 حالة وفي الجزائر إلى 367 بعد تسجيل 65 حالة اليوم بينما وصل عدد الوفيات فيها إلى 25 بعد تسجيل أربع حالات جديدة اليوم.