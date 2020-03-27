28, 03, 2020 - 12:30 صباحًا

في اطار اجراءات الحكومة للتصدي لكورونا.. منع تنقل المواطنين في جميع الأوقات لغير المصرح لهم

محليات   558

في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بالقرار

استثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه

يأتي هذا القرار في اطار سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحرصاً على صحة المجتمع وسلامة أفراده

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