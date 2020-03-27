السورية للتجارة تفتتح مجمع الشهباء بحلب وتسيير ٣ سيارات جوالة 

تم اليوم الجمعة افتتاح افتتحت ( مجمع الشهباء) التابع لفرع المؤسسة السورية للتجارة .

وأوضح عبد الحميد مسلم مدير فرع المؤسسة أن مساحة المجمع تبلغ 400 متر مربع المجمع ويضم مختلف المواد والسلع الإساسية ( اللحوم – الخضار والفواكه- الاجبان والالبان- وجميع المستلزمات الغذائية ) في حين سيبدأ المجمع توزيع المواد التموينية المدعومة مطلع الشهر القادم ، مبيناً أن عدد الصالات ومنافذ البيع بلغ حتى الآن/ 70/ مركزاً وصالة موزعة على المدينة والريف.

وأشار مسلم أنه تم اليوم (الجمعة) تسيير/ 3 / سيارات جوالة تحتوي على مختلف المواد الغذائية والأساسية إلى أحياء النيرب – الشيخ سعيد – والفردوس.

حلب – البعث ميديا