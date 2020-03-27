حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا وتكون الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء على المناطق الساحلية والجنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا فيما تستمر الأجواء الماطرة على فترات وتزداد شدة الهطولات بعد الظهر والمساء وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة كما تتحول الرياح إلى غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كيلو مترا بالساعة على المرتفعات الساحلية والجنوبية.