وفاة الفنان المصري جورج سيدهم بعد صراع مع المرض

غيب الموت مساء اليوم الفنان المصري جورج سيدهم إثر صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة كان فيها أحد أهم نجوم الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتلفزيون.

والراحل من مواليد محافظة سوهاج بمصر سنة 1938 حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961 بدأ رحلته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الراحل الضيف أحمد والنجم سمير غانم.

لعب الأدوار الكوميدية حيث تميز بإجادته أداء الشخصيات النسائية الساخرة بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية ومن أشهر أعماله مسرحية حب في التخشيبة وفندق الأشغال الشاقة المؤبدة والمتزوجون وأهلاً يا دكتور مع صديقه سمير غانم إضافة إلى مشاركته في العديد من المسلسلات والأفلام المصرية منها.. القاهرة في الليل، آخر شقاوة، الشقة من حق الزوجة وغيرها العشرات فضلاً عن مشاركته بتقديم أول فوازير رمضان.

معاناته مع المرض أجبرته على التوقف عن تقديم العروض المسرحية إثر أزمة قلبية حادة داهمته وهو يقدم المتزوجون فاكتفى بمشاركات سينمائية وتلفزيونية منها بوابة الحلواني وعصر الفرسان وفوازير الحلو ما يكملش قبل أن يتفاقم مرضه ويلزمه على التوقف تماماً نهاية تسعينيات القرن الماضي لغاية رحيله.