27, 03, 2020 - 2:37 مساءً

التزام كامل لأهالي منطقة الغاب وسلحب في حماة بحظر التجول

مراسلون ومحافظات-حماه   190

مع بدء سريان حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للتصدي لفيروس كورونا لاقى حظر التجول تجاوبا تاما من قبل المواطنين في منطقة الغاب بمحافظة حماة.

وأشار العقيد وليم صياغه مدير منطقة الغاب الى انه منذ بدء فترة حظر التجول تم تسيير دوريات الشرطة في مختلف احياء وشوارع منطقة السقيلبية للوقوف على مدى التزام المواطنين بحظر التجول والبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا مبينا انه لم تسجل أي حالة مخالفة لقرار حظر التجول حتى الان مايدل على وعي ومسؤولية أهالي المنطقة والتزامهم بالتعليمات الحكومية .

 

من جهته لفت المقدم حسام عباس مدير ناحية سلحب إلى أن حظر التجول في الناحية يشمل كل القطاعات والأشخاص باستثناء الصيدليات المناوبة مشيرا إلى أن دوريات الشرطة منتشرة على المداخل الرئيسية للناحية وفي الاحياء والاسواق وهي مزودة بمكبر صوت لتنبيه المواطنين بضرورة الالتزام  فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لضعاف النفوس الذين من المحتمل ان يستغلوا حظر التجول في ارتكاب عمليات سطو أو سرقة .

البعث ميديا || حماة – إيفانا ديوب

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