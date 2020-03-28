التربية: أبرز التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

اتخذت وزارة التربية جملة من التدابير الاحترازية تنفيذا لتوجيهات الدولة السورية في التشاركية مع الوزارات والجهات جميعها للتصدي لفيروس كورونا، بدأتها بحملات توعوية للطلاب والتلاميذ من خلال مديرية الصحة المدرسية في الوزارة ودوائرها في مديريات التربية، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح وزير التربية عماد موفق العزب بأنه تم تحديد ٢٤ مدرسة على مساحة الجمهورية العربية السورية، بمعدل مدرستين في كل محافظة لتكون مراكز حجر عند الحاجة بالتعاون مع وزارة الصحة، إضافة الى تحديد ١٢ مركز إقامة، يحتوي على مايقارب ٦٦٠ سريراً للزملاء العاملين في التربية، تم وضعها تحت تصرف وزارة الصحة لحالات الطوارئ.

كما أكد العزب لمنصة الأخبار السورية الروسية عبر اتصال هاتفي أنه يتم متابعة تجهيز ١٤ مدرسة إضافية بمساعدة المحافظين، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بحملة تنظيف المدارس جميعها وتعقيمها بمادة الكلور، وهي مستمرة في إجراءاتها للتصدي لهذا الفيروس، مشيرا الى أنه تم تفعيل العمل في مدارس التعليم المهني لتصنيع الكمامات، حيث سيتم البدء بإنتاج ٣٠٠٠ كمامة يومياً؛ لتوزيعها على التلاميذ والمعلمين والمشافي.

وعن العملية التربوية وماجديدها بعد 2/4/2020، يقول العزب: لاجديد حول العملية التربوية والتعليمية، وكل ما يشاع خلاف ذلك لا صحة له، وستصدر الوزارة قبل ٢ نيسان تعليمات توضح التطورات القادمة بالنسبة للصفوف الانتقالية والشهادات العامة.

أما عن التشاركية فقد أوضح العزب بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم تحويل 12 مركزاً تدريبياً في المحافظات إلى مراكز حجر صحي لصالح مديريات الصحة، مضيفا: ودعماً لهذه الخطوة خصصت الوزارة 28 مدرسة في المحافظات كافة بواقع مدرستين في كل محافظة لتكون رديفا لمراكز وزارة الصحة الخاصة بالحجر الصحي عند الحاجة.

وأوضح العزب أن الوزارة عممت قائمة بأسماء وعناوين وهواتف بعض مستوصفات الصحة المدرسية في المحافظات كافة بواقع مستوصفين في كل محافظة، بعد اعتمادها مراكز طوارىء، وخصصتها بفرق طبية مؤلفة من أطباء ومساعدات صحيات، للتعامل مع الاستشارات الطبية والاتصالات الهاتفية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتبدأ غدا بالعمل، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظين والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في كل محافظة على تجهيز 14 مدرسة بواقع مدرسة واحدة في كل محافظة لاعتمادها مراكز حجر ورعاية صحية مؤقتة للعاملين في وزارة التربية.

وهذه عناوين وهواتف بعض مستوصفات الصحة المدرسية في المحافظات كافة، والتي تم اعتمادها كمراكز طوارئ، لتستقبل جميع الاستشارات الطبية والهاتفية، وترد على الاستفسارات حول فيروس كورونا المستجد، من الساعة الثامنة صباحا،ً وحتى الرابعة مساءً، خلال أيام الدوام الرسمي، بدءاً من يوم الأحد 29/ آذار 2020:

-دمشق: مستوصف الفريق المركزي الروضة هاتف 3319958/011/

-دمشق: المستوصف المركزي 3313452/011- ميدان مستوصف مي زيادة الروضة 8885294 /011/

-ريف دمشق: مستوصف التل 5911743 /011/ – مستوصف قطنا 6821653 /011/

-القنيطرة: مستوصف مساكن برزه 5120047 / 5122494 /011/ – مجمع التربوي /خان أرنبه2221852 /014/.

-درعا: المستوصف المركزي 2224590/ 015/- مستوصف الصنمين 685118/ 015/.

-السويداء المستوصف المركزي مركز المدينة 251289/016/ – مستوصف العيادات التخصصية بداية طريق الثعلة 224985 /016/.

-حمص مستوصف خالد بن الوليد مركز المدينة /031/2454591- مستوصف جهاد رمضان حي عكرمة الجديدة /031/2770738

-حماه المستوصف المركزي جانب مديرية التربية 2514908 / 033/- مستوصف الطليعة الحاضر جانب الهجرة والجوازات 2422798/033/

-حلب المستوصف المركزي مركز المدينة 2218641 /021/ – مستوصف دار المعلمات جانب ثانوية المتفوقين 2215720 /021/.

-اللاذقية مستوصف الشهيد محمد ابراهيم الشيخ (تجمع قنينص ) اللاذقية 2324134 /041/- مستوصف ريهام عبد الحميد جبله8821492 /041/.

-طرطوس مستوصف الجنوبي طرطوس 2562699/043/- مستوصف صافيتا صافيتا 5525793/043/-

-دير الزور المستوصف المركزي مركز المدينة 317135 /051/.

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