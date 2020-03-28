الرقة.. متابعة ميدانية لوقائع التعقيم وتوزيع الحصص الغذائية درءاً لمخاطر فايروس كورونا

واصل رئيس مجلس محافظة الرقة مع عدد من المعنيين الإشراف على عمليات توزيع الحصص الغذائية في الريف المحرر من خلال نقلها بسيارات تجنبا للإزدحام والتجمعات وعلى عمليات تعقيم ورش الطرقات والمقرات الحكومية بالمعقمات بواسطة الجرارات اوسيارات الاطفاء، او القيام بذلك من العمال المختصين بالتعقيم في من السبخة ومعدان والدبسي وبلدة الحمدانية والقر ى التي تتبع لها.

وكذلك تابعت مديرية صحة الرقة تعقيم السيارات والصهاريج القادمة إلى الريف المحرر عبر منفذ الطبقة وفحص سائقيها.

البعث ميديا || الرقة – حمود العجاج