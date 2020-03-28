تفاصيل قرار المالية المتعلق بقبض الرواتب

دعت وزارة المالية جميع العاملين في الدولة الذين لم يبادروا إلى استلام رواتبهم حتى الآن إلى القيام باستلامها من الآن وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الأحد 29-3-2020.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا يأتي بناء على قرار منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29-3-2020 في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنه يمكن مراجعة المواقع الإلكترونية للمصارف لمعرفة الصرافات العاملة.

من جهته قال وزير المالية الدكتور مأمون حمدان للتلفزيون السوري: إنه “على جميع العاملين في الدولة الذين لم يبادروا الى استلام رواتبهم حتى الآن القيام باستلام رواتبهم من الآن وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد، والمقصود بهذا التعميم العاملين في الدولة القاطنين في الأرياف أو في المناطق البعيدة عن مراكز المدن”.

وأضاف حمدان: “ننصحهم بأن يقوموا اليوم وغداً بقبض رواتبهم”، مشيراً إلى أن باقي العاملين المقيمين في المدن يستطيعون قبض رواتبهم حتى السادسة مساء.

وأوضح حمدان أن المصرف التجاري لديه 370 صراف، يعمل بها الآن 313 صراف، أما المصرف العقاري فلديه 200 صراف.

وبما يتعلق بالازدحام، أكد حمدان أن مدراء الفروع يهتمون اهتماماً كبيرا بهذا الوضع، بعمل المصارف، لافتاً إلى أنه تم تخفيض عدد الخدمات وبالتالي موضوع صرف الرواتب هو صاحب الأولوية في جميع فروع المصارف في سورية.

وأشار حمدان إلى أن عملية قبض الرواتب تتابع من قبل المدراء سواء للدور أو تعقيم الصرافات وتقدير تغذية الصرافات على مدار الساعة، مؤكداً أن جميع الصرافات تتم تغذيتها والعمل بها حتى الساعة السادسة مساء.

وبخصوص قرار مجلس الوزراء القاضي بتغذية كتلة الرواتب على مدار الشهر، أوضح حمدان أنه سيتم غداً طرح الموضوع على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الأمور بحيث يتم توزيع سداد الرواتب على مدار الشهر من أجل تخفيف الضغط.

وأشار حمدان إلى أن تأجيل تسديد الأقساط المستحقة تشمل جميع عملاء المصارف الذين عليهم سداد أقساط، وأنه سيتم تأجيل السداد ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخها بدون عمولات أو غرامات على هذا التأجيل.