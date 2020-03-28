28, 03, 2020 - 3:18 مساءً

تمديد تعطيل الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والمتوسطة من 2 حتى 16 نيسان 2020

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في ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا.. قررت وزارة التربية تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كما قرر الفريق الحكومي تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من 2-4-2020 ولغاية 16-4-2020.

وكانت وزارة التربية علقت الدوام في المدارس العامة والخاصة وما في حكمها اعتباراً من يوم السبت ال 14 من آذار ولغاية يوم الخميس ال 2 من نيسان مع استمرار الدوام الرسمي في الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات والمجمعات التعليمية.

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