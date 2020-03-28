تمديد تعطيل الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والمتوسطة من 2 حتى 16 نيسان 2020

في ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا.. قررت وزارة التربية تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كما قرر الفريق الحكومي تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من 2-4-2020 ولغاية 16-4-2020.

وكانت وزارة التربية علقت الدوام في المدارس العامة والخاصة وما في حكمها اعتباراً من يوم السبت ال 14 من آذار ولغاية يوم الخميس ال 2 من نيسان مع استمرار الدوام الرسمي في الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات والمجمعات التعليمية.