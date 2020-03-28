حصوية لـ (البعث ميديا)  العمل مستمر في كافة مفاصل شركة محروقات

انهى قبل قليل وزير النفط والثروة المعدنية اجتماعات مع مدير عام شركة محروقات، وتمخض الاجتماع عن قرارات تقضي باستمرار العملية الانتاجية بشركة محروقات وتقديم كافة التسهيلات للعاملين وتأمين احتياجات المواطنين، وتذليل المعوقات وأكد مصطفى حصوية مدير الشركة على أن العملية الانتاجية في جميع مفاصل الشركة محروقات مستمرة دون توقف، وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستمرار العمل وتزويد كافة العاملين بالمهمات الرسمية من الجهات ذات العلاقة التي تتيح لهم التنقل من مكان لمكان.

وحول وضع الغاز المنزلي قال حصوية لـ “البعث ميديا” خلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار توزيع الغاز المنزلي للمواطنين والصناعي أيضآ لباقي الفاعليات، مؤكدآ على تزويد المعتمدين بمهام رسمية للتنقل بين معامل تعبئة الغاز والمنطقة المخصصة للتوزيع، وأته سيتم تفعيل ميزة الرسائل للمعتمدين التي توضح لهم اليوم وتوقيت التعبئة من المعمل، وذلك لسهولة العمل ودقته .

وبين حصوية؛ أن محطات الوقود لن تتوقف ومستمرة في العمل، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتزويد العاملين بالمهام الرسمية.

البعث ميديا || فراس باشا