النقل على خطى التربية والتعليم

أصدرت وزارة النقل قرارا ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وجاء في القرار:

قررت النقل تمديد تعليق الدوام في الثانويات والمعاهد البحرية ،وفي الأكاديمية البحرية السورية ، ومعاهد السكك الحديدية حتى 16-4-2020.

وأضاف القرار: “تمديد إيقاف الامتحانات في كافة الثانويات البحرية ، والأكاديمية البحرية السورية ، ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري ، ومعاهد السكك الحديدية لمواعيد تحدد لاحقاً”.

وأضح البيان أن التمديد يشمل إيقاف النقل بالقطارات بين طرطوس واللاذقية وبالعكس تزامناً مع توقف دوام الطلبة حتى 16-4-2020 .

كما يشمل التمديد أيضاً إيقاف الدورات التدريبية كلياً في جميع مدارس السواقة ( مدارس تعليم قيادة المركبات ) حتى 16-4-2020، إضافة إلى تمديد إيقاف الفحوص للمتقدمين لنيل إجازات السوق ومن كافة الفئات في جميع المحافظات حتى 16-4-2020 .

وكانت الحكومة آجلت في وقت سابق من هذا اليوم المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى 16 نيسان الشهر المقبل كإجراء احترازي جديد للتصدي لفيروس كورونا.