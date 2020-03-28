توزيع المخصصات التموينية بسيارات جوالة في مدينة السويداء

بدأت السورية للتجارة بالسويداء بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء توزيع المخصصات الغذائية للمواطنين في الاحياء السكنية عبر سياراتها وفقا للبطاقة الذكية وذلك استناداً لتوجيهات محافظ السويداء.

ولفت م. بشار الأشقر رئيس مجلس مدينة السويداء الى ان التوزيع سيطول كافة الأحياء بالمدينة بالتنسيق والتعاون مع فرع السورية للتجارة ورؤساء لجان الأحياء.

من جهته بين مدير فرع السورية للتجارة حسين صافي أن التوزيع يشمل القرى والبلدات والمدن بريف المحافظة وعبر سيارات جوالة حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للازدحام.

كان عدد من الاهالي قد اشتكوا عن عدم توفر بعض المواد التموينية خلال التوزيع وقسم آخر منهم بين ان ساعات التوزيع في السيارات لا تتعدى الثلاث ساعات ثم تغادر السيارة وفريقها بغض النظر عن حصول كافة المواطنين على حصصهم.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك