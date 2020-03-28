28, 03, 2020 - 7:37 مساءً

وزارة المالية تدعو جميع العاملين لاستلام رواتبهم قبل الثانية عشرة من ظهر الغد

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دعت وزارة المالية جميع العاملين في الدولة الذين لم يبادروا إلى استلام رواتبهم حتى الآن إلى القيام باستلامها من الآن وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الأحد 29-3-2020.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذا يأتي بناء على قرار منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29-3-2020 في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنه يمكن مراجعة المواقع الإلكترونية للمصارف لمعرفة الصرافات العاملة.

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