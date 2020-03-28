قوى الأمن اللبنانية تزيل خيم الاعتصام من ساحات بيروت

أزالت القوى الأمنية اللبنانية الليلة الماضية خيم الاعتصام التي نصبها محتجون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجاً على الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان اليوم إنه وفي ظل ازدياد التعديات على الأملاك العامة والخاصة وعلى المارة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وكان آخرها إشكال حصل مع أحد سفراء الدول الأجنبية اضطرت القوى الأمنية إلى العمل ليلة أمس على إزالة هذه الخيم.

إلى ذلك تجددت الأعمال الاحتجاجية ظهر اليوم في منطقة عكار شمال لبنان حيث نظم أهالي حلبا وعدد من المحتجين اعتصاماً حاشداً أمام مبنى البلدية احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي للمواطنين اللبنانيين.

وحاول محتجون الدخول إلى المبنى إلا أن القوى الأمنية منعتهم.