مشفى درعا الوطني يتسلم تجهيزات طبية جديدة
تسلمت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني من فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا تجهيزات طبية جديدة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبين رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد المسالمة أن التجهيزات تشمل “حواضن أطفال وأجهزة مراقبة مرضى وجهاز صدمة كهربائية وآخر لتخطيط القلب وجهازاً لقياس التنفس إضافة إلى مجموعة للجراحة الأساسية ومجموعتين للجراحة العظمية ومجموعة لجراحة البطن”.
بدوره بين الدكتور بسام الحريري مدير الهيئة أن التجهيزات الطبية المسلمة للمشفى جاءت في وقتها في ظل الظروف الحالية كما أنها تعزز عمل المشفى.