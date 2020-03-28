رحلات لنقل العسكريين من السويداء وطرطوس إلى المحافظات

بدأت محافظة السويداء اليوم تسيير عدة باصات يومياً عند الساعة الثامنة صباحاً من مركز الانطلاق الشمالي بمدينة السويداء عبر البولمانات لنقل العسكريين المسافرين باتجاه محافظات حمص وطرطوس واللاذقية مع تسيير رحلات اضافية الساعة الثالثة عصر اليوم للضرورة باتجاه تلك المحافظات.

وأكد مدير مراكز الانطلاق بالسويداء لؤي رضوان تواصل تسيير الرحلات يومياً من مركز الانطلاق الشمالي إلى كراج باب مصلى بدمشق ذهاباً وإياباً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر لتأمين نقل جميع العسكريين وبشكل يمنع حدوث أي ازدحام.

ولفت رضوان إلى أنه يتم تسيير رحلة إلى دمشق يوميا من “الميكروباصات شبه بولمان والسرافيس فان” للنقل منذ الصباح الباكر.

وتوقفت وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.

وفي طرطوس سيرت المحافظة ميكروباصات شبه بولمان سعة 24 راكباً إلى محافظات حمص وحلب واللاذقية ودمشق وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

وبين حسان ناعوس عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل والمواصلات أنه سيتم تسيير الميكروباصات بشكل يومي حسب الحاجة إلى المحافظات المذكورة وذلك عبر كراجات الانطلاق الموجودة في مناطق القدموس وصافيتا وبانياس والشيخ بدر والدريكيش ومركز الانطلاق في مدينة طرطوس.

ولفت ناعوس إلى أن المحافظة سيرت أيضاً وسائل النقل الخاصة للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية التي لم يتوقف العمل فيها ومنهم الطواقم الطبية والفنيون العاملون في المشافي العامة.