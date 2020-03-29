إحالة أقدم قمر صناعي روسي للاتصالات إلى التقاعد

أعلنت مؤسسة “الاتصالات الفضائية” الروسية، عن وقف عمل القمر الصناعي الروسي للاتصالات “Express-A4” الذي أطلق إلى الفضاء عام 2002 .

وقالت المؤسسة على موقعها الرسمي: إن هذا القمر عمل في الفضاء مدة تزيد عن المقررة له بـ 2.5 مرة، حيث كان من المقرر أن يعمل سبع سنوات فقط. .

وكان القمرExpress-A4 يعمل في المدار الثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 35786 كيلومترا في نقطة 145 درجة شرق خط الطول فوق المحيط الهادئ.

وتشير المؤسسة، إلى أنه وفقا لموقع متابعة مواقع الأقمار الصناعية n2y0.com، يحلق القمرExpress-A4 باتجاه الغرب على مدار أعلى من مدار الأرض الثابت فوق المحيط الأطلسي. وهذه الوضعية نموذجية للأقمار الصناعية التي تحال إلى التقاعد وتنقل إلى مدار الدفن حيث يمكن أن تبقى هناك مدى الدهر، دون أن تشكل أي تهديد أوخطورة على الأجهزة الفضائية الأخرى.

وأشارت مؤسسة “الاتصالات الفضائية” إلى أن القمر Express-AMU7 سيحل محل القمر Express-A4، وأن إطلاق القمرين Express-80 و Express-103 الذي كان مقررا في نهاية شهر آذار، يؤجل إلى نهاية شهر أيار المقبل لاكتشاف مشكلة في صاروخ النقل..