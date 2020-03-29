29, 03, 2020 - 3:06 مساءً

اللواء سلامي: لا سبيل أمام الأميركيين سوى مغادرة المنطقة

سياسة-دولي   125

 

 

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل كل المحاولات الأميركية لإضعاف إيران والقضاء على ثورتها الإسلامية مشيراً إلى أنه لا سبيل أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة ومغادرتها فوراً.

وانتقد سلامي في كلمة أمس استمرار وجود الأميركيين واعتداءاتهم في المنطقة، لافتا بأن استهداف قاعدة عين الأسد التابعة لهم في العراق شكل بداية الانتقام منهم على إرهابهم واغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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