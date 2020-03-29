اللواء سلامي: لا سبيل أمام الأميركيين سوى مغادرة المنطقة

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل كل المحاولات الأميركية لإضعاف إيران والقضاء على ثورتها الإسلامية مشيراً إلى أنه لا سبيل أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة ومغادرتها فوراً.

وانتقد سلامي في كلمة أمس استمرار وجود الأميركيين واعتداءاتهم في المنطقة، لافتا بأن استهداف قاعدة عين الأسد التابعة لهم في العراق شكل بداية الانتقام منهم على إرهابهم واغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.