سوريون يخترعون روبوتاً لفحص حرارة الجسم عن بعد

صمم فريق من نادي جينيوس للروبوت والبرمجة في سورية جهاز ربوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على اكتشاف حرارة الإنسان وتسجيل بياناته الخاصة بدقة، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد، وحماية الأشخاص الفاحصين من انتقال العدوى.

مدير النادي، ميلاد النداف، بين أنه من خلال تعامل الدول المتقدمة علميا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر عدة طرق، من بينها استخدام الروبوتات لجمع المعلومات والتقصي، تم تصميم روبوت قادر على قياس درجة حرارة الأشخاص واكتشاف ذوي الحرارة المرتفعة، وتسجيل البيانات اللازمة لكل شخص بدقة، بما يوفر الجهد والوقت ويؤمن السلامة للفاحصين، لافتا إلى أن الروبوت يمكن الاستفادة منه في أماكن التجمعات كالمطارات والمعابر الحدودية ومراكز الانطلاق، وفقا لما نقلته وكالة سانا.

الروبوت أُنجز من قبل أطفال متميزين في مجال البرمجة والروبوت، وتحت إشراف مهندسين مختصين، حيث لفت المهندس ماهر خير بيك إلى أن الروبوت مزود بحساس حرارة يعتمد على مبدأ استقبال كمية الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الشخص الذي يقف أمامه، إضافة إلى أنه زود بمحركات الذراع التي تتيح له إعادة تعقيم نفسه بعد كل عملية فحص، وشاشة عالية الدقة والتمايز لإظهار الأرقام بوضوح، لافتا إلى أن الروبوت يمكنه قراءة بيانات الهوية الشخصية ويستطيع البحث عن الوجه أثناء الفحص والاحتفاظ بصورة لكل شخص.

المهندسة هزار نيوف أشارت، من جهتها، إلى أن الروبوت مزود بمجموعة تسجيل صوتي يدويا أو عن بعد، تتيح التعامل مع المصابين من خلف ستار بلوري، ويتم التواصل بين المريض والمعالج من خلال البث الصوتي لبعضهم عن طريق الروبوت، مؤكدة أنه قابل للتطوير ويوازي بمواصفاته العلمية والعملية أهم الروبوتات المستخدمة من نوعه في الدول المتقدمة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العلمية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع، الدكتور مهيب النقري، أن هذه المبادرة العلمية تعد تجربة أولية مهمة، لاسيما في هذه الظروف التي تستدعي تكثيف الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وذكر أن التصميم يعتمد على تقنية فعالة للكشف الحراري عن بعد، ويعد تجربة تطبيقية متميزة قابلة للتطوير والاستثمار تعمل على فحص الأشخاص عن بعد وتوفير أكبر قدر من السلامة للفاحصين والعاملين في القطاع الصحي.

كما أشار إلى أنه رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، لا توفر الخبرات والإمكانيات الوطنية جهدا في تقديم إنجازات متطورة تسهم في خدمة الوطن وأبنائه.

تجدر الإشارة إلى أن فريق نادي جينيوس للروبوت والبرمجة حاصل على المرتبة الثانية في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي المقامة العام الفائت والمرتبة الأولى في بطولة سباق الروبوتات 2019 في سورية.