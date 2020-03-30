إسبانيا.. 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 812 حالة وفاة في غضون الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7340 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة الاسبانية فإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس ارتفع اليوم إلى 7340 حالة وعدد الإصابات المؤكدة إلى 85195 حالة مقارنة بـ78797 حالة مسجلة أمس.

وبموجب هذه البيانات فقد حافظت إسبانيا على الترتيب الثاني أوروبياً بعد إيطاليا تأثراً بالفيروس.

وتسجل العاصمة الإسبانية مدريد أكبر نسبة إصابات بالفيروس بـ24090 إصابة و3392 وفاة وتأتي بعدها كتالونيا بـ16157 إصابة و1410 وفيات.

وفي موسكو أعلن المقر العملياتي لرصد الإصابات بجائحة كورونا في روسيا تسجيل 300 إصابة جديدة بينهم 212 اصابة في موسكو خلال ال24ساعة الماضية ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 1836 حالة.

بدوره أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في اجتماع للمقر العملياتي اليوم إجراءات لتشديد التدابير المتخذة مسبقا بفرض نظام العزلة الذاتية في المنازل لكل سكان العاصمة الروسية بهدف الحد من انتشار الفيروس فيها معتبراً أن عدم التقيد التام بهذه التعليمات تسبب بارتفاع الإصابات لافتاً إلى عزمه تشديد الإجراءات ضد منتهكي هذه التدابير الوقائية بفرض غرامات نقدية تتراوح بين 15 و40 ألف روبل.

وفي بروكسل أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بجائحة كورونا ليصل بذلك العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 513 وفاة.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي كما نقلت الوكالة الإخبارية البلجيكية وفاة 82 شخصاً جراء الإصابة بجائحة كورونا في بلادنا لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513.

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية في بلجيكا ستيفن فان خوت في جامعة خينت إن الأرقام تشير إلى دخول 536 مريضاً أمس إلى المستشفيات جراء الإصابة بالجائحة ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضاً منهم 927 مريضاً في العناية المركزة بينما غادر 168 مريضاً المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضاً.

وفي عمان أعلن التلفزيون الأردني الرسمي اليوم عن رابع حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم قرابة 725 ألف شخص فيما تجاوز عدد الوفيات 34 ألفاً وبلغ عدد المتعافين نحو 152 ألف شخص.