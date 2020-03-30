إيران.. انتاج الجيل الثاني لعدة التشخيص السريع لفيروس كورونا

ازيح الستار صباح اليوم الاثنين عن الجيل الثاني من العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا التي بدأ انتاجها الواسع من قبل مصانع وزارة الدفاع الايرانية .

وعرضت العدة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم بعد ان تم تصميمها وانتاجها من قبل الخبراء الايرانيين.

وفي مراسم خاصة أقيمت لإزاحة الستار عن هذه العدة ، قال مدير مؤسسة التعليم والابحاث في وزارة الدفاع العميد فرهاد أميري ” تمكنت وزارة الدفاع بعد نحو أسبوع من تاريخ إعلام انتشار فيروس كورونا في البلاد ، من حيازة تقنية صناعة عدة تشخيص فيروس كورونا (كيت) “.

وأضاف العميد أميري ” نفتخر اليوم بأننا بلغنا مرحلة الإنتاج الواسع للجيل الثاني من هذه العدة الطبية ( كيت (“.

وفي السياق قال مسؤول دائرة البحوث الصناعية التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة العميد عزيزي دلشاد، إن أحد الجوانب المهمة للإنتاج الواسع لهذه العدة، هو استعداد القوات المسلحة للتهديدات البيولوجية المماثلة.

وأشار إلى اجتماع اللجنة الفنية والبحثية لمقر الإمام الرضا الطبي التابع للقوات المسلحة، موضحا ان اللجنة تتابع العديد من المشاريع، أحدها موضوع عدة التشخيص لفيروس كورونا والتي كشف عنها اليوم.

وحول مواصفات عدة تشخيص فيروس كورونا، قال العميد عزيزي دلشاد : ان هذا الكيت بامكانه الكشف عن المرض بشكل دقيق وممتاز في غضون ثلاث ساعات و اكتشاف جميع الجينومات الشائعة في العالم.

واضاف ان هذا الكيت لايقل كفاءة في مواصفاته عن نظيره الاجنبي، بل قد يفوقه في دقة التشخيص.