الجو غائم جزئيا وأمطار متفرقة فوق الساحل والجزيرة

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصادرة اليوم توقعت مديرية الأرصاد الجوية: أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية والجزيرة نهاراً وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كم/سا في المنطقة الجنوبية والوسطى.

أما غدا فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية.