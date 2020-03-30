المركز المؤقت للحجر الصحي بحمص.. لا اصابات بفيروس كورونا لدينا

جهود كبيرة، ومتابعة على مدار الساعة .. و بإمكانيات جيدة وعزيمة وإصرار يتابع طاقم مركز الحجر الصحي المؤقت الأوضاع الصحية لـ 88 شخصا قادمين من خارج البلاد بطرق شرعية او غير شرعية حتى تاريخه.

رئيس المركز د.غسان طنوس في تصريح (للبعث ميديا) قال:في إطار التصدي لوباء كورونا أنشأت وزارة الصحة ومديرية صحة حمص مشفى متنقل..لإجراء الحجر للأشخاص الذين عبروا الحدود بطريقة غير شرعية للتأكد من خلوهم من المرض ويتم الحجر لمدة 14 يوما، اي مدة فترة الحضانة .

وأضاف د.طنوس : المركز مؤلف من أحد عشر طابقا يحوي غرفا كاملة التخديم ,يتم مراقبة الأشخاص ويجرى الفحص السريري يوميا يقوم الكادر الطبي و التمريضي بالإشراف و متابعة الحالات وإجراء الفحص اليومي ويجرى تعقيم المبنى يوميا بمرشات تحوي الكلور.

وقال: أن الـ 88 شخص ليس فيهم اي مريض وهم موجودون لمجرد الحجر و المراقبة، و العمل مستمر لاحتواء اي حالة مشتبه بها تزامنا مع حملات تعقيم مستمرة و دورية للمركز و محيطه ,وكافة المواطنين المتواجدين بوضع جيد ليس لديهم اي أعراض و لا ارتفاع حرارة.. إضافة إلى توفير كل ما يلزم للوافدين الى مركز الحجر من خدمات معيشة و وجبات غذائية و فحوص طبية متتالية .

وأضاف د.طنوس و هنا يجب ان نفرق بين العزل وهو للمصابين وبين الحجر و هو لغير المصابين واي حالة تؤكد إصابتها تنقل الى مشفى الوليد( مركز العزل .. لبعده عن التجمعات السكنية) و تتم معالجتها هناك واكد أنه لا توجد أي حالة مرضية إلى الآن بمركز الحجر..

وختم بتوجه رسالة متمنيا من كل شخص عابر للحدود بطرق غير شرعية ان يراجع المحجر ليتم مراقبته وتقديم كافة الخدمات اللازمة والفحوصات وبعد التأكد من سلامته يعود لأهلة وحياته الطبيعية دون أي إشكال وأكد على مقدرة وجاهزية الكادر الطبي من مواجهة أي طارئ بمشاركة جهود المواطنين بالالتزام بالتعليمات من الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي, وتعقيم وتخفيف تواجد بالتجمعات وسواها.

يذكر أنه تم وضع جزء من مشفى الوعر كقسم لإجراء العزل والحجر الصحي مع توفير الإمكانات من لباس للعزل يحتاجه الطاقم الطبي وكمامات ومنافس وكذلك تجهيز مركز آخر في حي بابا عمرو ، وبهذا تم تغطية المناطق الغربية والغربية الشمالية من المدينة.

ولاتزال المناطق الجنوبية والشرقية بدون مركز حجر أو عزل، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية ..نأمل أن يتم تجهيز أحد المشافي ( مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز أو مشفى الباسل الإسعافي في حي الزهراء ) كمشفى معتمد للحجر الصحي والعزل ودعم المشفى بكامل اللوازم من لباس وأدوية ومنافس وكمامات وتدريب الكادر الطبي توقيا لتفشي الوباء.

البعث ميديا || حمص-سمر محفوض