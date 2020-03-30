بيرلو: برشلونة ينتظرني

رد نجم منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، عبر حسابه في “إنستغرام”، بشكل هزلي على سؤال عما إذا كان يخطط لبدء مغامرة في مجال التدريب.

وكتب صاحب الـ40 عاما مازحا: “لم يكن لدي الكثير من العروض، ولكن إذا أخذنا الأمورو على محمل الجد، فلدي بالفعل قاعدة فنية كاملة، ومن المحتمل أن تأتيني أولى العروض من الخارج”.

وتابع الدولي الإيطالي السابق: “في الواقع، برشلونة ينتظرني (يمزح)، ولكنني لا أريد أن أفوت أي فرصة”.

وأكمل بيرلو: “يمكنني أن أكون مدربا جيدا. لدي فكرة واضحة للغاية عن اللعبة. أنطونيو كونتي (مدرب نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق) هو أفضل مدرب في مسيرتي، وعندما رأيته، اعتقدت أنني أريد أن أكون مثله”.

ويعد بيرلو أحد رموز الكرة الإيطالية، وأبرز لاعبي خط الوسط، حيث حقق 17 بطولة مختلفة مع أندية ميلان، ويوفنتوس، وبريشيا، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس العالم بصحبة المنتخب الإيطالي عام 2006، وكانت نهاية مسيرته الكروية في نادي نيويورك سيتي الأمريكي عام 2017.