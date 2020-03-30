بيونغ يانغ تختبر قاذفات صواريخ ضخمة

أعلنت كوريا الديمقراطية تنفيذها لتجربة ناجحة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات.

حيث ذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن أكاديمية علوم الدفاع أجرت اختبارات إطلاق من قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات للتحقق مرة أخرى من المواصفات التكتيكية والتكنولوجية لأنظمة الإطلاق التي سيتم تسليمها إلى وحدات الجيش الشعبي الكوري، مشيرة إلى أن التجربة كانت ناجحة.

ووفقا للوكالة فإن ري بيونغ تشول، عضو المكتب السياسي، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وكبار المسؤولين في إدارة صناعة الذخائر باللجنة المركزية في الحزب، إضافة لمسؤولين بارزين آخرين في مجال أبحاث علوم الدفاع الوطني، أشرفوا على تجربة الاختبار.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، باك جونج تشون، أكد في كانون الأول الماضي، أن تجارب بلاده الدفاعية تهدف لكبح التهديد النووي للولايات المتحدة والتغلب عليه.