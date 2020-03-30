تشافي: أرغب بتدريب برشلونة

أكد تشافي هرنانديز أسطورة برشلونة الإسباني والمدرب الحالي لنادي السد القطري خلال تصريح صحفي، أنه يرغب في العودة إلى النادي الكتالوني للإشراف على تدريبه، ولكن بمشروعه الخاص.

وقال تشافي لصحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية: “بالنسبة لي، الأمر واضح جدا، أريد العودة إلى برشلونة وأنا متحمس جدا لذلك. قبل بضع سنوات، كانت لدي مسيرة رائعة مع النادي، ولكنني الآن مدرب، وأعرف أنه يمكنني أن أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين”.

وأضاف تشافي “لكنني أوضحت (لمسؤولي برشلونة) بأنني سأبدأ مشروعا من الصفر، وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات”.

كما أكد أن عودة المهاجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي فشل برشلونة في استعادة خدماته الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، ستكون “إضافة مذهلة”.

وقال “أغلب عناصر الفريق رائعون، والقاعدة جيدة جدا. أود التعاقد مع مهاجمين مثل نيمار، ليس لدي شك في أنه سيكون صفقة مذهلة.”