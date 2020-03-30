30, 03, 2020 - 7:27 مساءً

حزب مصري : الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية بلطجة أمريكية

سورية   103

أدان الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة والغرب ضد سورية مؤكداً أنها إجراءات جائرة وباطلة وتمثل بلطجة أمريكية.

وبين الحزب في بيان حصل مراسل سانا بالقاهرة على نسخة منه إن واشنطن تمارس سياسات عدائية ضد سورية وهي إجراءات تتناقض مع الشرعية الدولية وتمثل انتهاكاً لسيادة الدول مشدداً على أن تلك السياسات والإجراءات تنفذ دون رادع دولي وهي كفيلة بوضع واشنطن تحت العقاب الدولي إن كانت لدى المجتمع الدولي إرادة في مواجهة تلك التجاوزات والجرائم.

ولفت البيان إلى أن الحرب التي شنت على سورية استخدمت فيها كل الوسائل من حرب بالوكالة عن طريق التنظيمات الإرهابية وحرب الشائعات من خلال الابواق الإعلامية العميلة لدول المؤامرة مؤكدا أن هذه الأدوات هزمت وتحطمت أمام صمود سورية قيادة وشعباً وجيشاً.

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